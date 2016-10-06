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ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات‎ بالأقصر

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات‎ بالأقصر ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات‎ بالأقصر

جانب من المضبوطات

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن 600 جرام .

تلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر إخطارا من ضباط مركز شرطة إسنا، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام كل من: “ا . م . م 36 سنة عامل ومقيم دائرة مركز اسنا، و أ . م . س 40 سنة عامل ومقيم دائرة مركز اسنا، وأ . م . س 34  سنة عامل ومقيم دائرة مركز إسنا” بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة .

وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط الأول وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 350 جراما، والثاني بحوزته كمية من جوهر الافيون المخدر تزن حوالي 250 جراما، ومبلغ مالي قدره 8200 جنيه وهاتف محمول .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه .

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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