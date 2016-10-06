الأرصاد: طقس الجمعة معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطه على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا/الجمعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 23 / 30 -الإسكندرية 23/ 29 -مطروح21/27 -بورسعيد 24 / 28 -الإسماعيلية 19/ 30 السويس 20 /31 -الغردقة 23 / 34 -شرم الشيخ 26/34 -أسوان23/ 38 -شلاتين 24 /34 -حلايب 25/ 32 -السلوم 18/28