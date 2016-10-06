روسيا توجه سفينة صاروخية ثالثة إلى شواطئ سوريا

قال مصدر عسكرى إن سفينة صاروخية صغيرة “ميراج” توجهت من أسطول البحر الأسود الروسى، من سيفاستوبول إلى شواطئ سوريا، وهى الثالثة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر العسكرى لوكالة “نوفوستى”، اليوم الخميس، “خرجت سفينة صاروخية صغيرة ثالثة من سيفاستوبول باتجاه البحر المتوسط، وهى “ميراج” من أسطول البحر الأسود”.

وكان ممثل أسطول البحر الأسود الروسى نيكولاي فوسكريسينسكى، قد أعلن فى وقت سابق عن توجه سفينتى “سيربوخوف” و”زيليونى دول” الحربيتين الصاروخيتين، المجهزتين بصواريخ “كاليبر”، إلى البحر المتوسط لتكونا جزءاً من مجموعة القوات البحرية الروسية هناك.