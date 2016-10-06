«تشريعية الوفد» تجتمع مع بيت الخبرة لمناقشة قانوني المرافعات والإجراءات القانونية

عقدت اللجنة التشريعية بحزب الوفد، برئاسة المستشار حسين خليل، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع المكتب التنفيذي لبيت الخبرة البرلمانية بالوفد، برئاسة الدكتور شريف بهجت.

وجاء الاجتماع – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – لبحث تحديد دور بيت الخبرة في بحث وتعديل القوانين وإرسالها إلى الجنة التشريعية، لصياغتها ومراجعة مطابقتها بالقوانين والدستور.

وقررت اللجنة – خلال الاجتماع – أن تناقش في اجتماعها المقبل، بحث تعديل قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية من أجل سرعة التقاضي، فضلًا عن إلغاء الحبس في الجرائم الاقتصادية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين بيت الخبرة واللجنة التشريعية شهريًا، وحين تستدعي الحاجة إلى عقد اجتماع طارئ.