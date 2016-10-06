باحثون يتوصلون لتحديد الجينات المسئولة عن التهابات اللثة

نجح فريق من الباحثين بجامعة "كولومبيا" فى تحديد نحو 41 جينا يتسبب فى أمراض والتهابات اللثة، فى دراسة هى الأولى من نوعها.

ويرى الباحثون أن التوصل إلى اكتشاف هذه الجينات المسئولة عن التهابات اللثة يعد خطوة حاسمة فى مكافحة هذه الالتهابات.

وفى الدراسة التى نشرت فى مجلة أبحاث طب الأسنان، فحص الباحثون الحمض النووى الريبى من أنسجة اللثة لـ120 مريضا يعانون من التهاب اللثة.

جدير بالذكر أن أمراض اللثة، هى الالتهابات التى تصيب الأنسجة المحيطة بالأسنان نتيجة العدوى من الكائنات الحية الدقيقة، وإذا ما تركت دون علاج قد تؤدى إلى فقدان الأسنان.