قوات الأمن تطوق مناطق مزارع العريش وتلاحق مطلوبين أمنيا

طوقت قوات أمن شمال سيناء اليوم مناطق مزارع العريش جنوب المدينة، وقال مصدر أمنى، إن القوات تنفذ عمليات تمشيط وملاحقات لعناصر مطلوبة أمنيا وصلت معلومات تشير لوجودهم بهذه المناطق، وعمليات تفتيش على الطرق بالمنطقة ومراجعة أوراق المسافرين عبرها.

وأضاف المصدر، أن القوات بكافة ارتكازاتها وضعت اليوم فى حالة استنفار، وبدورهم قال أهالى إنه يسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق نيران من ارتكازات أمنية فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.