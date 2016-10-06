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قوات الأمن تطوق مناطق مزارع العريش وتلاحق مطلوبين أمنيا

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قوات الأمن تطوق مناطق مزارع العريش وتلاحق مطلوبين أمنيا قوات الأمن تطوق مناطق مزارع العريش وتلاحق مطلوبين أمنيا

>شمال سيناء ـ محمد حسين

طوقت قوات أمن شمال سيناء اليوم مناطق مزارع العريش جنوب المدينة، وقال مصدر أمنى، إن القوات تنفذ عمليات تمشيط وملاحقات لعناصر مطلوبة أمنيا وصلت معلومات تشير لوجودهم بهذه المناطق، وعمليات تفتيش على الطرق بالمنطقة ومراجعة أوراق المسافرين عبرها.

 

وأضاف المصدر، أن القوات بكافة ارتكازاتها وضعت اليوم فى حالة استنفار، وبدورهم قال أهالى إنه يسمع بين الحين والآخر أصوات إطلاق نيران من ارتكازات أمنية  فى مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.

 

وفى سياق أخر، استقبل مستشفى العريش العام اليوم طفلين شقيقين مصابين بطلقات نارية نقلا من قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وقال مصدر طبى، إنه وصل للمستشفى "على مهدى سليمان، 11 سنة، مصاب بطلق نارى بالظهر، وشقيقه، حسن  5 سنوات،  مصاب بطلق نارى بالرقبة، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

 


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