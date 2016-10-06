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عفو رئاسى عن 588 سجينًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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عفو رئاسى عن 588 سجينًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عفو رئاسى عن 588 سجينًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

المصلحة العامة للسجون

عقد قطاع مصلحة السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .

وانتهت أعمال اللجان، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الخميس، إلى انطباق القرار على 588  نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر 2016 .

ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجنة إلى الإفراج عن  74 نزيلاً إفراجاً شرطياً .

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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