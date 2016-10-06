وزير قطاع الأعمال يعقد مؤتمرا صحفيا لاستعراض جمعيات61 شركة تابعة

يعقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الأسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا، لاستعراض نتائج 61 جمعية عامة للشركات التابعة تم الانتهاء منها.

وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى أن شركات قطاع الأعمال التى تم عقد جمعياتها حققت نتائج إيجابية وممتازة فى بعض الشركات مثل شركات النقل البحرى والبرى وبعض الشركات التابعة وفق المؤشر فى الوزارة والذى يرصد النتائج أولا بأول.

وأشار الوزير، إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الأعمال لأول مرة تحقيق أرباح مناسبة وغير مسبوقة، خاصة أن هناك شركات زادت أرباحها بنسب تصل لـ 40%.

وشدد الوزير فى تصريحاته قائلا، إنه لا مكان لأى رئيس شركة متكاسل أو لا يحقق المستهدف، وسيتم تغيير نحو 50 رئيس شركة، وبالفعل تم تغيير نحو 5 رؤساء شركات خلال الجمعيات.

وأشاد أشرف الشرقاوى بجهود رؤساء الشركات التى حققت نتائج مميزة، لافتا إلى أنه وجه كل الشركات بهدف الارتقاء بنفسها.