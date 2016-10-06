بالصور.. مأساة شاب عجز عن الحركة بسبب حادث بالإسكندرية ويحتاج لزرع مسامير

شاب وحيد فى العقد الثانى من عمره منعه عجزه عن الحركة فى تحقيق آماله والعمل من أجل العيش، وبكلمات حزينة ممتزجة بالدموع قال والد الشاب خالد السيد عبد الغفار، ابن مدينة الإسكندرية: "كان نفسى ابنى يكون ضهرى وسندى بس أنا اللى بقيت سنده ومش عارف لما أموت الدنيا هتعمل فيه إيه".

الأب تحدث والدموع لا تفارق عينية قائلا: إن خالد ابنى من ذوى الاحتياجات الخاصة بدأت معاناته منذ صغره وحصل على شهادة محو الأمية لرغبته فى التعليم وذكائه المرتفع وكفاءته وإحرازه المراكز العليا فى المسابقات.

وأضاف أن نجله حصل على ميدالية برونزية فى مسابقة تابعة لمركز شباب فى تحريك العرائس وهى موهبة لديه منذ صغره، مشيرا إلى حبه للإلكترونيات والحاسب الآلى، ما دفع والده إلى تعليمه على حسابه الخاص لتعليمه القراءة والكتابه فى درس خصوصى يومى لكى يتعلم ويحفظ القرآن.

واستكمل "وقع حادث أثناء سير خالد وأنا بصحبته، ما أدى إلى كسر عظمة الفخذ وعجزه عن الحركة ومع الوقت حدث عجز تام له وصعوبة حركته وقصر قدميه".

وأضاف أنه اكتشف الفترة الأخيرة إصابته بالعمى فى العين اليسرى التى كان يرى بها جيدا، وذلك بسبب الإهمال فى علاجه لضعف مستوى معيشة الأسرة وعدم وجود دخل كافٍ، قائلا" ابنى بيموت ومحدش حاسس بالغلابة وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة اللى حقهم مهدور ".

وأشار إلى أنه بعد استخراج التقرير الطبى الذى أثبت وجود عمى كلى بالعين اليسرى رفضت الشئون الاجتماعية باستخراج كارنيه يثبت إصابته قائلا " كل مرة يقلولى مش فاضينلك فوت علينا وقت تانى".

وأكد أنه لا يرغب سوى فى إثبات إعاقته لدى الدولة لحصوله على معاش يضمن مستحقاته وتساعد أسرته فى علاجه.

كما طالب نجله بإجراء عملية لإعادة عظمة الخذ مرة آخرى من خلال شرائح ومسامير لكى يتحرك عليها ويعتمد على نفسه فى الحركة لمرض والده وصعوبة نقله من مكان إلى مكان.

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