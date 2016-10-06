العراق يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الوجود العسكرى التركى

قال التلفزيون العراقى الرسمى اليوم الخميس إن العراق طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة لبحث الوجود العسكرى التركى على أراضيه فيما يتصاعد الخلاف مع أنقرة.

وصوت البرلمان التركى الأسبوع الماضى لصالح تمديد وجود نحو 2000 من القوات التركية فى شمال العراق لمدة عام للتصدى "للتنظيمات الإرهابية" فى إشارة على ما يبدو إلى المسلحين الأكراد وتنظيم داعش.

وأدان العراق التصويت وحذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى من أن تركيا تجازف بإشعال حرب إقليمية. واستدعت بغداد وأنقرة أمس الأربعاء سفير كل منهما لدى الأخرى للاحتجاج.

وذكر بيان بثه التلفزيون الرسمى اليوم الخميس، أن "وزارة الخارجية قدمت طلبا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التجاوز التركى على الأراضى العراقية والتدخل فى شؤونه الداخلية."

وتقول تركيا إن قواتها الموجودة فى العراق جاءت بدعوة من مسعود البرزانى رئيس إقليم كردستان الذى ترتبط معه أنقرة بعلاقات قوية. وتنفى بغداد ذلك.

ومعظم القوات التركية متمركزة فى قاعدة فى بعشيقة شمالى الموصل وبالقرب من الحدود التركية حيث تساعد فى تدريب قوات البشمركة الكردية العراقية ومقاتلين سنة.