وزير الإسكان: نعمل على تحقيق طفرة في الصرف الصحي بالقرى.. والحكومة ستوفر التمويل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل على تحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع الصرف الصحي، خاصةً في القُرى.

وأشار مدبولي، إلى أن الوزارة تقوم – حاليًا – بتنفيذ مشروعات في 818 قرية لتصل نسبة التغطية على مستوى مصر إلى 32.5 % حتى 2018، مضيفًا أنه يتم التجهيز حاليًا لبدء تنفيذ عدد من المشروعات تصل بالخدمة إلى نحو 50 % خلال 24 أو 30 شهرًا.

وقال الوزير – خلال لقائه بعددٍ من مسئولي شركات المقاولات المتخصصة بالقطاعين العام والخاص، لبحث مشاركتها في المشروعات الجديدة التي سيتم طرحها – إن ” المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد التزام الحكومة بتقديم الدعم والتمويل الكامل لمشروع توصيل الصرف الصحي للقرى، واعتباره مشروعًا قوميًا”.

وأضاف :” توصيل الصرف الصحي للقرى، سيكون أولوية أولى للحكومة في هذه المرحلة، ولدينا هدف للوصول بنسبة التغطية خلال عامين إلى نحو 50 %، ونأمل في مشاركة شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص معنا في هذا المشروع القومي الضخم، وذلك بجانب شركات المقاولات الحكومية، التي تنفذ بالفعل عددًا ضخمًا من المشروعات”، لافتًا إلى أن كل شركة قد تحصل على 50 قرية للعمل فيها بالتوازي، لانجاز المشروع.

وخاطب وزير الإسكان، مسئولي شركات المقاولات، قائلًا:”إذا قبلتم التحدي سنحدث نقلة لأهالينا في القرى، الذين أصبح توصيل الصرف الصحي مطلبهم الأساسي، بجانب مساهمة المشروع بصورةٍ مباشرة في إتاحة مصدر جديد للمياه في مصر، حيث سيتم الاستفادة بمياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض أخرى، خاصةً ري بعض الزراعات، وعلى هذا الأساس سيتم تنفيذ هذه المحطات كمعالجة ثلاثية أو ثنائية عالية الجودة”.

> وأكد الدكتور مصطفى مدبولي – حول استفسار ممثلو الشركات عن الدراسات الخاصة بالمشروع، ومدى إمكانية توفير الأراضي في القرى للمشروعات المقترحة، والتعاون مع شركات أخرى للأعمال المدنية – أن هناك دراسات كاملة بأعداد السكان وموقف الخدمة والطاقات التصميمية المطلوبة، وتوفير الأراضي في جميع القرى المقترح بدء المشروع فيها، فضلًا عن إتاحة كامل الحرية للشركات لمشاركة شركات أخرى معها للأعمال المدنية.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن” هناك إمكانية لتوحيد التصميمات لبعض القرى لو كانت متماثلة، وهو ما سيعد توفيرًا للوقت”.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، أنه من المقرر الانتهاء من 818 قرية بنسبة 17.1% حتى 30 يونيو 2018، لتصل نسبة التغطية إلى 32.5 %، وهو ما يمثل أكبر من ضعف النسبة الحالية والتي تصل إلى 15.3 %.

وقالت: إن” المحطات الجديدة المقترح إنشاؤها ضمن المشروع، وبمشاركة القطاع الخاص، من المقرر أن تصل إلى 32 محطة لـ 187 قرية، وأخرى مطلوب توسعات لها وهي 34 محطة تخدم 259 قرية، وهناك محطات معالجة جار تنفيذها بعدد 17 محطة تخدم 51 قرية، بجانب 9 محطات معالجة قائمة تخدم 57 قرية”، موضحةً أن إجمالي عدد القرى يصل إلى 554 قرية، بها 4 ملايين و609 آلاف و574 مواطنًا.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن هذه القرى تقع في محافظات الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الإسماعيلية، والقليوبية.