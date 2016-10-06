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ننشر الطرق البديلة لمحور 26 يوليو بعد إغلاقه بسبب أعمال الصيانة

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>كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، تحويلات مرورية بسبب عملية إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو لمدة 3 أيام فى الاتجاهين، والتى تستمر حتى السبت أعلى شارع السودان للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى مدينة السادس من أكتوبر والعكس، بسبب أعمال إصلاح فواصل معدنية، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق، للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الأعمال.

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تحويلات مرورية

وأكد مصدر أمنى أن إدارة المرور وضعت طرقا بديلة لقائدى المركبات لمنع ظهور أى كثافات مرورية خلال مدة الأعمال المحددة منها على القادم من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه مدينة نصر والقاهرة الجديدة التوجه للطريق الدائرى لتفادى عملية الغلق، وكذلك الأمر على القادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة السادس من أكتوبر أن يسلك محور أحمد عرابى ثم الطريق الدائرى ثم التوجه لمنزل الطريق حتى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر.

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محور 23 يوليو

وأضاف المصدر أنه على المتجه من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان أن يسلك طريق المحور وعلى المتجه إلى ميدان لبنان التوجه إلى مطلع شارع السودان اتجاه المحور المؤدى إلى مدنية السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن تعين إدارة المرور الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وقامت الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.

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ميدان لبنان

إدارة المرور


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