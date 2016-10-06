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رئيس حزب التجمع: الحكومة عاجزة عن مواجهة «مافيا» احتكار السلع الغذائية

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رئيس حزب التجمع: الحكومة عاجزة عن مواجهة «مافيا» احتكار السلع الغذائية رئيس حزب التجمع: الحكومة عاجزة عن مواجهة «مافيا» احتكار السلع الغذائية

سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس النواب – أرشيفية

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس النواب، إن العاجزة عن مواجه “مافيا” الاحتكارات تقرر استيراد 500 ألف طن أرز رُغم أن محصول هذا العام يغطي احتياج السوق لمدة تقدر بأكثر من 18 شهر.
> وأضاف عبد العال – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – ” ولأن الحكومة عاجزة أو خاضعة لمافيا الاحتكارات في السلع الغذائية – التي تقوم بتهريب معظم محصول الأرز إلى الخارج – فهي تستورد الأرز، وطبعًا خصمًا من رصيد العملة الأجنبية بالبنك المركزي بدلًا من مهاجمة مخازن المحتكرين وتقديمهم للمحاكمة”.
> وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن” الحكومة تستورد الفراخ – أيضًا – بدلًا من دعم صناعة إنتاج الدواجن المحلية بتوفير الأدوية البيطرية والأعلاف، بالإضافة لعدم قدرتها على التحكم في الردة التي تدخل في علف اللحوم الحمراء، والتي سعرتها الوزارة بمبلغ 1550 جنيه للطن إلا أن المطاحن القطاع الخاص والعام تقوم ببيعها بمبلغ 2450 جنيه للطن، كل ذلك ولازالت الحكومة تتحدث عن ضبط الأسعار”.

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