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النفط يستمر قرب أعلى مستوياته رغم خفض السعودية سعر الخام الرئيسي

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النفط يستمر قرب أعلى مستوياته رغم خفض السعودية سعر الخام الرئيسي النفط يستمر قرب أعلى مستوياته رغم خفض السعودية سعر الخام الرئيسي

أرشيفية

تراجعت النفط في العقود الآجلة، اليوم الخميس، بعدما خفضت سعر خامها الرئيسي العربي الخفيف لآسيا لكن الأسعار مازالت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عند 49.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش منخفضة 28 سنتا أو ما يعادل 0.6 % عن آخر تسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 51.58 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين لأعلي مستوياتها منذ يونيو يوم الأربعاء بعد أن اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت 3 ملايين برميل الأسبوع الماضي لتبلغ 499.74 مليون برميل. ورغم الانخفاض فإن المخزونات مازالت قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأشار متعاملون إلى عمليات بيع لجني أرباح بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا وقالوا إن هبوط الأسعار يوم الخميس يعكس ضعفا في السوق الحاضرة بعدما خفضت السعودية أكبر مصدر للنفط سعر الخام العربي الخفيف لزبائن آسيا في نوفمبر في إشارة إلى أن تخمة إمدادات الوقود عالميا مازالت قائمة.

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