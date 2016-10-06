أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر تشارك في حسم اختيار السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة

Google+ Print
مصر تشارك في حسم اختيار السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة مصر تشارك في حسم اختيار السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة

مبنى الخارجية

شاركت اليوم في الجولة الحاسمة من جولات الاقتراع السري لأعضاء مجلس الأمن الدولي على المرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة والذي سيشغل المنصب بانتهاء فترة ولاية السكرتير العام الحالي الكوري الجنوبي بان كي مون.

 وأسفرت نتيجة الاقتراع عن اقتراب البرتغالي أنتونيو جوتيريش من الفوز بتوصية المجلس للحصول على المنصب وهي التوصية التي سيرفعها للجمعية العامة لاتخاذ القرار النهائي بالتعيين، وبالرغم من كون مصر عضوا من بين الدول الخمس عشرة الأعضاء التي يحق لها الاختيار من بين المرشحين العشر للمنصب، فقد اتخذت موقفا قويا يقر بأحقية الجمعية العامة في التصويت المنفصل على المرشح المختار، وذلك تعزيزا لمبدأ ديمقراطية اتخاذ القرار في الأمم المتحدة.

 وأكد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية في نيويورك أن مصر حريصة على إتاحة المجال للعضوية الكاملة للأمم المتحدة ممثلة في 188 دولة عضوا في الجمعية العامة لإبداء الرأي في المرشح الذي اختاره 15 عضوا فقط بالمجلس، وهو ما يسهم في تعزيز وضعية العضوية العامة وحماية مصالحها إزاء ما يتخذه السكرتير العام المقبل من قرارات وتوجهات بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية والإنسانية والتنموية التي تتناولها المنظمة.

وأكد أبو العطا أن مصر ترحب باختيار “جوتيريش” للمنصب الرفيع، إذا ما توافقت على ترشيحه الجمعية العامة، نظرا لتاريخه ومواقفه ومؤهلاته التي تميزه بالفعل عن غيره من المرشحين، مشيرا إلى أن مصر تتطلع للتعاون معه بهدف استعادة الأمم المتحدة لمكانتها ودورها البارز على صعيد العلاقات الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»