خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى يوم العبور

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن خادم الحرمين الشريفين أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس السيسي بهذه المناسبة أعرب فيها عن أبلغ التهانى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة عبر فيها عن أطيب التهانى وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقى والازدهار.

أ ش أ