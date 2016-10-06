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كيم كردشيان تلوم نفسها وترفض شراء خاتم جديد

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الخميس 06-10-2016 12:14

رفضت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كردشيان kim kardashian عرضاً من زوجها لشراء خاتم جديد، بديلاً عن خاتمها الذي كان ضمن المجوهرات التي سرقت منها قبل أيام في شقتها بباريس.

وذكرت مجلة People الأمريكية أن كردشيان لاتزال تعيش أجواء من التوتر والحزن بسبب سرقتها من قبل 5 ملثمين، فروا بمجوهرات لها تقدر بـ 10 ملايين دولار، وبينها خاتم زواجها الذي يقدر بـ4 ملايين دولار.

وأضافت المجلة نقلاً عن مصادر مقربة من كردشيان أنها بعدما عادت من فرنسا إلى الولايات المتحدة لاتزال في صدمة لكنها تريد تجاوزها، وهو ما أبلغت به زوجها كانيي ويست Kanye West حين عرض عليها شراء خاتم جديد.

وتابعت المجلة أن كيم كردشيان تلوم نفسها بسبب استعراض الخاتم أمام وسائل الإعلام عدة مرات وكلما ظهرت به في حدث أو مناسبة ما، مؤكدة أن أشياء كثيرة عليها أن تتغير.

 

 

 

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