الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم/ الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:- القاهرة 22/ 30 – الإسكندرية 23 /28 – مطروح 21/ 27 – الإسماعيلية 18/31 -السويس18/31 -الغردقة 24/34 – شرم الشيخ 27 /34 -الأقصر 23 /36 -أسوان 25 / 38 -شلاتين 24 / 34 -حلايب26 /32 -السلوم 19/28.

أ ش أ