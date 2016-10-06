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بالفيديو.. الداخلية تشارك في احتفالات نصر أكتوبر وتوزع أعلام على المواطنين

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بالفيديو.. الداخلية تشارك في احتفالات نصر أكتوبر وتوزع أعلام على المواطنين بالفيديو.. الداخلية تشارك في احتفالات نصر أكتوبر وتوزع أعلام على المواطنين

أرشيفية

تحتفل وزارة الداخلية، الشعب المصري والقوات المسلحة، في احتفالات نصر أكتوبر ببث أغنية “نفس الإيد” التي تسرد بطولات الجيش المصري.

ووزع قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة صور من انتصارات أكتوبر والأعلام على المواطنين بالشوارع، ويأتى ذلك انطلاقاً من علاقات الشراكة والتعاون الدائم والمُثمر، ووحدة الهدف بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين.

 وأناب اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، مديرو الأمن بمشاركة القوات المسلحة احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث قاموا بوضع أكاليل من الزهور على النُصب التذكارية لمقابر الشهداء، بحضور قيادات القوات المسلحة والمحافظين ومشاركة قيادات وضباط مديريات الأمن، وعقب ذلك قام مديرو الأمن ببعض الزيارات لتقديم التهنئة لقادة وضباط وجنود القوات المسلحة.

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