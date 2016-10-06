سعر الذهب اليوم في مصر، حيث واصل المعدن النفيس ارتفاعه في سوق الصاغة، متأثر بارتفاع الدولار في السوق السوداء، الذي تخطى حاجز 14 جنيه في بعض الأوقات، حيث وصلت عيارات الذهب المختلفة وكذلك الجنيه الذهب، إلى أرقام خيالية لم يثبق لها مثيل، مع ارتفاع الدولار فوق مستوى 14 جنيه.

وقال تجار الذهب أن الحركة في محلات الصاغة أصبحت منعدمة تمام، مع امتناع المواطنين عن الشراء بسبب الارتفاعات الجنونية التي شهدتها الأسواق الفترة السابقة، ومن المتوقع استمرار الارتفاعات الجنونية طالما بقيت العملة الأمريكية في الارتفاع المستمر، حيث يرتبط الذهب بها ارتباطا وثيقا.

وتواجه محلات الصاغة في مصر العديد من المشاكل الإقتصادية، مع عدم استقرار سعر الذهب اليوم في مصر، ونسبة بسيطة معدودة على أصابع اليد الواحدة تشارك في تعاملات تداول الذهب، أضف إلى ذلك أزمة العملة الأمريكية وعدم قدرة صناع الذهب في الصاغة المصرية على توفير العملة الصعبة، اللازمة لشراء المواد الخام.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 6/10/2016

ارتفعت أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة، وقال تجار الذهب أن الارتفاع في تداول الذهب، أدى إلى وجود حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار، حيث يعتبر الذهب مثل تداول النفط.

سعر الذهب عيار 18: 428.55 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 500 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 571.40 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 4000 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1312 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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