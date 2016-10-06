سعر الدولار اليوم الخميس 6/10/2016 في السوق السوداء و الدولار يتخطى كل الحواجز

سعر الدولار اليوم، حيث تحدث وزير التخطيط عن رغبة أكيدة من صندوق النقد الدولي، مواصلة إمداد مصر بالقروض لسد حاجة الدولة المصرية للعملة الأمريكية، بعد ارتفاعها الجنوني مقاب الجنيه في السوق السوداء للعملة، ووصولها إلى 14 جنيه الكثير من الأحيان، وأكد الوزير أن مصر قد تحصل على 12 مليار دولار كقرض جديد من البنك الدولي.

على جانب آخر قالت تقارير رسمية صادرة منصندوق النقد الدولي، أن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 18.2% في عام 2017، وتوقعت التقارير هبوط الناتج المحلي إلى 3.8%، كما جاء في التقرير ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.8%، فيما يثير التساؤلات عن فائدة المزيد من القروض وعن تأثيرها في التسبب في انهيار الاقتصاد المصري.

عى جانب آخر توقعت العديد من المؤسسات الاقتصادية، صدور قرار تعويم الجنيه خلال ساعات فقط، وسط قلق كبير من سياسة خفض الجنيه، والعديد من القرارات الغير مدروسة التي ستتخذها الحكومة المصري، مما سيجلب المزيد من المتاعب على كاهل الأسرة المصرية، خاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، وسط توقعات بوصول سعر العملة الخضراء إلى 15 و20 جنيه مع هذه القرارات التي قد تكون غير محسوبة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الخميس 6/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 13.90 جنيه للشراء مقابل 14.10 جنيه للبيع، وبذلك يخترق الدولار حاجز 14 جنيه، مع وقف عن الاستيراد العشوائي، وندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

ولم يثمر غلق شركات الصرافة إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

شبكةعيونالإخبارية

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