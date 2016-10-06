أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: تصريحات طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى عقب مباراته مع الزمالك -
عاصم جنيدى: تقنين «أوبر وكريم» ينعش خزائن الدولة -
«العتماني»: تحويل «تيران وصنافير» للـ«تشريعية» غير مقبول فى ظل الطوارئ -
الحبيب الجفري: لهذه الأسباب لا نُكفر «داعش».. وكفاكم مزايدة -
إحلال وتجديد 100 منزل للأسر الأولى بالرعاية في 3 أحياء بالإسكندرية -
أحمد موسى: «لم يتبق من جسد منفذ تفجير مارجرجس سوى قدميه» -
ننشر نص مواد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية -
بالفيديو.. برلماني: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ارتفاع مؤشر نيكي لليوم الرابع على التوالي

Google+ Print
ارتفاع مؤشر نيكي لليوم الرابع على التوالي ارتفاع مؤشر نيكي لليوم الرابع على التوالي

أرشيفية

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية عند الإغلاق للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الخميس، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل هبوط الين بينما صعد سهم شركة فوجيستو اليابانية إثر أنباء عن أن لينوفو بصدد الاستحواذ على أنشطة الحواسب بالشركة.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.5 في المئة عند 16899.10 نقطة وارتفع فوجيستو 5.7 بالمئة بعد أن نقلت رويترز عن مصدر قوله أن مجموعة لينوفو الصينية تخوض محادثات للاستحواذ علي أنشطة الحواسب الشخصية في فوجيستو.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المئة إلى 1353.93 نقطة كما زاد المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة ليغلق على 12123.26 نقطة.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا