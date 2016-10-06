ارتفاع مؤشر نيكي لليوم الرابع على التوالي

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية عند الإغلاق للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الخميس، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل هبوط الين بينما صعد سهم شركة فوجيستو اليابانية إثر أنباء عن أن لينوفو بصدد الاستحواذ على أنشطة الحواسب بالشركة.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.5 في المئة عند 16899.10 نقطة وارتفع فوجيستو 5.7 بالمئة بعد أن نقلت رويترز عن مصدر قوله أن مجموعة لينوفو الصينية تخوض محادثات للاستحواذ علي أنشطة الحواسب الشخصية في فوجيستو.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المئة إلى 1353.93 نقطة كما زاد المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة ليغلق على 12123.26 نقطة.