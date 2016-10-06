5 مشكلات بالجهاز الهضمى يصعب تشخيصها.. أهمها الإمساك المزمن

يعيش الملايين فى العالم مع مشكلات الجهاز الهضمى، ويحاولون الوصول لتشخيص سليم لحالاتهم المرضية، ولكن غالبية الأطباء لا يستطيعون التعرف على التشخيص الصحيح لمرضاهم سريعا نظرا لتداخل أعراض الأمراض مع بعضها.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" 5 من مشكلات الجهاز الهضمى التى لا يتم تشخيصها بصورة صحيحة، حيث يعتقد الأطباء دائما أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يعانون من آلام بالجهاز الهضمى يعانون من متلازمة القولون العصبى، والتى لا يوجد علاج محدد لها وهو ما يجعل غالبية المرضى يظلون يتألمون بدون علاج أو بتشخيص خاطئ وأدوية غير مناسبة وهو ما يجعل الأعراض أسوأ.. وأوضح الأطباء أهم 5 أسرار تلخص مشكلات الجهاز الهضمى لا يتم تشخيصها بشكل صحيح، وهى:

1. حساسية مادة "الجلوتين" المتوفرة فى المخبوزات

ومن أعراضها "آلام فى البطن، الانتفاخ، والإسهال"، ويمكن أن تزول كل هذه الأعراض بمجرد تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على "الجلوتين" المتوفر فى القمح والشعير، حيث ينتج الجسم الأجسام المضادة للجلوتين، وهو ما يؤدى إلى مشكلات فى المعدة، ويمكن حاليا الكشف عن هذه الحساسية بالتحاليل.

2. الإمساك المزمن

يحدث الإمساك عندما لا تعمل الأعصاب والعضلات بكفاءة بحيث لا يتم الدفع بالمواد الغذائية بالسرعة الطبيعية عبر الأمعاء، وينصح الأطباء فى هذه الحالة بتناول المزيد من الألياف لعلاج الإمساك.

3. نمو البكتيريا فى المكان الخطأ

ومن علاماته فقدان الوزن التعب، فقر الدم، وإسهال مستمر، ويعتقد الباحثون أن 80% ممن يعانون من القولون العصبى يحدث لهم هذا بسبب نمو البكتيريا فى الأمعاء الدقيقة، وهو ما يؤثر على عملية الهضم.

4. التهاب القولون المجهرى

من أعراضه فقدان الوزن والانتفاخ والألم المزمن مع الإسهال المائى، وهى علامة على التهاب القولون المجهرى، وتحدث هذه الإصابة عندما لا تمتص الأمعاء بكفاءة، مما يتسبب فى المزيد من المياه لتتدفق من خلال القولون.

5. آلام ما بعد علاج السرطان

العلاج الإشعاعى لمنطقة الحوض للسرطان تضر ببعض الأنسجة، ويظهر هذا الضرر ربما بعد عدة سنوات من الانتهاء من العلاج، وتشمل الآلام انتفاخ، آلام فى البطن، إسهال أو إمساك.