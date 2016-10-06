أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزارة الداخلية تستعد لأضخم مشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية»

Google+ Print

أكد مدير عام مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية د. طارق بن عبدالله الشدي، أن الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية تشكل العمود الفقري لحكومات المستقبل، وأسس نجاح سياساتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأضاف أن "التعاملات الإلكترونية في خدمات المرور وحدها بلغت أكثر من 88 مليون معاملة منها تجديد رخصة السير، ونقل الملكية، والتحقق من معلومات المركبة ومالك المركبة، كما أنجزت المديرية العامة للجوازات عبر خدمة تجديد وإصدار الجواز إلكترونياً من خلال نظام "أبشر" نحو مليون و300 ألف عملية إصدار وتجديد الجواز السعودي".

وأشار إلى أن "المملكة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الخدمات الإلكترونية وتوظيف الحلول الذكية في النشاطات والتعاملات الحكومية نظراً للرعاية والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع يحفظهم الله، حيث تمتلك القيادة رؤية واضحة وأهدافاً طموحة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المجالات على مستوى العالم".

وأكد أن "الإنجازات المتتالية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن في مجال الخدمات الإلكترونية، والحلول التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية تشير إلى أن المملكة باتت بالفعل إحدى أبرز الحكومات المتقدمة تقنياً على مستوى المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن تعزيز كفاءة العمل الحكومي في مختلف قطاعاته، وبناء بيئة أعمال تنافسية تشكل أولوية استراتيجية لحكومة المملكة، وذلك بهدف تسهيل التعاملات على المواطن، والمقيم ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً.

وجاءت تصريحات الشدي بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية انتهاء الاستعدادات لأكبر مشاركة في تاريخها في "أسبوع جيتكس للتقنية" 2016 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر الجاري، حيث ستشارك الوزارة بجناح كبير يسلط الضوء على الخدمات الإلكترونية المتاحة والمبادرات والحلول الذكية التي يتم تطبيقها في المملكة حالياً، ومن المتوقع أن يشهد الجناح إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من كبار الزوار والجمهور نظراً لمكانة المملكة المتنامية في المجال التقني، ولما لهذه الخدمات الإلكترونية المتقدمة من دور إيجابي في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية إلى المملكة ودعم بيئة الأعمال فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية