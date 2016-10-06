وزارة الداخلية تستعد لأضخم مشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية»

أكد مدير عام مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية د. طارق بن عبدالله الشدي، أن الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية تشكل العمود الفقري لحكومات المستقبل، وأسس نجاح سياساتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأضاف أن "التعاملات الإلكترونية في خدمات المرور وحدها بلغت أكثر من 88 مليون معاملة منها تجديد رخصة السير، ونقل الملكية، والتحقق من معلومات المركبة ومالك المركبة، كما أنجزت المديرية العامة للجوازات عبر خدمة تجديد وإصدار الجواز إلكترونياً من خلال نظام "أبشر" نحو مليون و300 ألف عملية إصدار وتجديد الجواز السعودي".

وأشار إلى أن "المملكة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الخدمات الإلكترونية وتوظيف الحلول الذكية في النشاطات والتعاملات الحكومية نظراً للرعاية والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وزير الداخلية وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع يحفظهم الله، حيث تمتلك القيادة رؤية واضحة وأهدافاً طموحة تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المجالات على مستوى العالم".

وأكد أن "الإنجازات المتتالية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن في مجال الخدمات الإلكترونية، والحلول التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية تشير إلى أن المملكة باتت بالفعل إحدى أبرز الحكومات المتقدمة تقنياً على مستوى المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن تعزيز كفاءة العمل الحكومي في مختلف قطاعاته، وبناء بيئة أعمال تنافسية تشكل أولوية استراتيجية لحكومة المملكة، وذلك بهدف تسهيل التعاملات على المواطن، والمقيم ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً.

وجاءت تصريحات الشدي بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية انتهاء الاستعدادات لأكبر مشاركة في تاريخها في "أسبوع جيتكس للتقنية" 2016 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر الجاري، حيث ستشارك الوزارة بجناح كبير يسلط الضوء على الخدمات الإلكترونية المتاحة والمبادرات والحلول الذكية التي يتم تطبيقها في المملكة حالياً، ومن المتوقع أن يشهد الجناح إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من كبار الزوار والجمهور نظراً لمكانة المملكة المتنامية في المجال التقني، ولما لهذه الخدمات الإلكترونية المتقدمة من دور إيجابي في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية إلى المملكة ودعم بيئة الأعمال فيها.