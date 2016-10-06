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سحر نصر تناقش مع رئيس صندوق الأعمال المصرى الأمريكى زيادة الاستثمار

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سحر نصر تناقش مع رئيس صندوق الأعمال المصرى الأمريكى زيادة الاستثمار سحر نصر تناقش مع رئيس صندوق الأعمال المصرى الأمريكى زيادة الاستثمار

>رسالة واشنطن – أحمد يعقوب

 

إلتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأربعاء، بتوقيت واشنطن، جايمس هارمون، رئيس محلس إدارة صندوق الأعمال المصرى الأمريكى، على هامش ترأسها وفد فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

 

واستهل هارمون اللقاء بالترحيب بالوزيرة، فى زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على عمق العلاقة الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، موضحًا أن صندوق الأعمال المصرى، الأمريكى ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

 

وأكدت الوزيرة، على ضرورة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أولويات المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التنسيق المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية للتأكد من أن أهداف الصندوق والمشروعات الممولة منه تتماشى مع احتياجات الشعب المصرى، وأولويات الحكومة المصرية.

 

وناقش الجانبان، مساندة الشباب أصحاب الافكار الجديدة، بحيث يركز الصندوق على استهداف المشروعات الصغيرة لزيادة حجم المستثمرين، وفى هذا الإطار، تم بحث زيادة استثمار الصندوق فى صندوقى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و"الجبرة".

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية اطلقت برنامج اقتصادى تنموى طموح، يراعى كافة الأبعاد الاجتماعية لجميع فئات الشعب، ويهدف إلى تحقيق نمو مستدام، ويعزز من بيئة الأعمال.


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مصر 365

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