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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30

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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين ونصف والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

الإسكندرية 23 28

مطروح 21 27

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

بلطيم 23 29

الإسماعيلية 18 31

السويس 18 31

العريش 16 30

نخل 17 30

طابا 18 31

الطور 24 30

مرسى علم 24 34

الغردقة 24 34

شرم الشيخ 27 34

رفح 16 29

كاترين 15 29

سيوة 19 31

المنيا 20 32

الفيوم 21 31

رأس سدر 20 31

أبوسمبل 25 37

وسط الدلتا 22 30

أسيوط 17 33

سوهاج 21 34

الأقصر 23 36

أسوان 25 38

شلاتين 24 34

حلايب 26 32

الوادى الجديد 21 34

قنا 20 35

نويبع 25 32

السلوم 19 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 41

المدينة 26 39

الرياض 21 35

المنامة 26 33

أبوظبى 27 35

الدوحة 25 36

الكويت 21 38

دمشق 14 32

بيروت 22 29

عمان 17 29

القدس 16 26

غزة 21 29

بغداد 15 37

مسقط 30 35

صنعاء 11 26

الخرطوم 30 40

طرابلس 22 32

تونس 19 27

الجزائر 17 28

الرباط 17 26

نواكشوط 25 34

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 07 26

إسطنبول 16 19

إسلام آباد 23 34

نيودلهى 27 35

جاكرتا 24 31

بكين 12 21

كوالالمبور 25 33

طوكيو 21 27

أثينا 19 26

روما 13 23

باريس 10 18

مدريد 12 29

برلين 06 12

لندن 11 17

مونتريال 11 20

موسكو 10 13

نيويورك 13 20

واشنطن 15 21


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