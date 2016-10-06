للمرضع.. 5 طرق لإدرار اللبن أهمها شرب 12 كوب ماء والقرفة

كثير من الأمهات، خاصة بعد ولادة الطفل الأول يكون لديهن الكثير من المخاوف وبعض القلق حول نوم الطفل أو صحته، وما إذا كان الطفل يحصل على ما يكفيه من الغذاء، وكثيرا ما تفكر الأمهات فى طرق لتزيد من تدفق اللبن لديها. وقد رصد موقع Home Remedy Shop بعض هذه الطرق لإدراراللبن منها:

1- تناول الكثير من الماء

إدرار حليب الثدى يرتبط ارتباطا مباشراً بمقدار الماء الذى يتم تناوله، وتشير الدراسات إلى أن الكمية المثالية لتناول الماء من 8 إلى 12 كوبا يومياً.

2- الرضاعة الطبيعية المنتظمة

أثبتت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية المنتظمة التى تتراوح من 6 إلى 8 مرات يوميا يساعد بشكل كبير فى إدرار اللبن.

3- تدليك الثديين بلطف أثناء الرضاعة

يساعد تدليك الثديين بشكل كبير فى أن يحصل الطفل على كمية أكبر من اللبن عند الرضاعة، كما أنه يساعد على إدرار اللبن بشكل عام.

4- تناول اللبن مع القرفة

تؤكد الدراسات أن للقرفة لها دور كبير فى زيادة تدفق لبن الثديين، وتشير الدراسات أيضا إلى أن إضافة اللبن يعزز دور القرفة فى إدرار اللبن.

5- الإكثار من تناول الشوفان

الشوفان غنى بالحديد والمعادن والألياف اللازمة لإنتاج لبن الثديين.