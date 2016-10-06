أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للمرضع.. 5 طرق لإدرار اللبن أهمها شرب 12 كوب ماء والقرفة

Google+ Print
للمرضع.. 5 طرق لإدرار اللبن أهمها شرب 12 كوب ماء والقرفة للمرضع.. 5 طرق لإدرار اللبن أهمها شرب 12 كوب ماء والقرفة

>كتبت نهى طارق

كثير من الأمهات، خاصة بعد ولادة الطفل الأول يكون لديهن الكثير من المخاوف وبعض القلق حول نوم الطفل أو صحته، وما إذا كان الطفل يحصل على ما يكفيه من الغذاء، وكثيرا ما تفكر الأمهات فى طرق لتزيد من تدفق اللبن لديها. وقد رصد موقع Home Remedy Shop بعض هذه الطرق لإدراراللبن منها:

 

1- تناول الكثير من الماء

إدرار حليب الثدى يرتبط ارتباطا مباشراً بمقدار الماء الذى يتم تناوله، وتشير الدراسات إلى أن الكمية المثالية لتناول الماء من 8 إلى 12 كوبا يومياً.

 

2- الرضاعة الطبيعية المنتظمة

أثبتت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية المنتظمة التى تتراوح من 6 إلى 8 مرات يوميا يساعد بشكل كبير فى إدرار اللبن.

 

3- تدليك الثديين بلطف أثناء الرضاعة

يساعد تدليك الثديين بشكل كبير فى أن يحصل الطفل على كمية أكبر من اللبن عند الرضاعة، كما أنه يساعد على إدرار اللبن بشكل عام.

 

4- تناول اللبن مع القرفة

تؤكد الدراسات أن للقرفة لها دور كبير فى زيادة تدفق لبن الثديين، وتشير الدراسات أيضا إلى أن إضافة اللبن يعزز دور القرفة فى إدرار اللبن.

 

5- الإكثار من تناول الشوفان

الشوفان غنى بالحديد والمعادن والألياف اللازمة لإنتاج لبن الثديين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365