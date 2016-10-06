«تعليم الشمال» يبحث السماح للأسر المُنتجة بتشغيل المقاصف المدرسية

بحث المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الشمالية فهد الهديب إمكانية إسناد تشغيل بعض المقاصف المدرسية للأسر المنتجة، من أجل استثمار الإمكانات والطاقات وجهود الأفراد من خلال الشراكة المجتمعية بين القطاعات التعليمية والأسر المنتجة مما يساهم في تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال تقديم الوجبات الصحية والخالية من المواد الحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد الهديب السوق الشعبي للأسر المُنتجة بالمنطقة، يرافقه مدير خدمات الطلاب د. عطالله الرويلي ومشرف المقاصف المدرسية خالد النجيدي، وكان في استقبالهم مدير السوق الشعبي محمد الدهمشي.

وأكد الهديب أنه تمت مخاطبة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لحصر الأسر المنتجة، من أجل التنسيق مع المدارس لاحقاً وتذليل الصعوبات في تنفيذ المبادرة والتي يدعمها ويشجعها المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي، وكذلك قيادات الوزارة.