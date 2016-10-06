السديس يطلع على مستجدات جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد

اطلع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على خطة عمل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وما تم إنجازه، استعداداً لإقامة الحفل الختامي للنسخة الثانية من الجائزة. جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ السديس في مكتبه بمكة المكرمة أمس الأول الدكتور إبراهيم النعيمي الأمين العام للجائزة، والدكتور صالح القوم أمين سر مجلس أمناء الجائزة. حيث قدم النعيمي عرضاً شاملاً لأبرز المستجدات التي مرت بها الجائزة، وآخر الاستعدادات للحفل الختامي للنسخة الثانية، والشخصيات العامة التي ستتم دعوتها لحضور الحفل.

وأوضح د.النعيمي أن "الشيخ عبدالرحمن السديس، بارك برنامج عمل الجائزة، وأشاد بالخطوات التي تم اتخاذها حتى اللحظة، وآلية اختيار المساجد الفائزة، والاستعداد للحفل الختامي". وقال: "الشيخ السديس ليس غريباً على جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، فهو عضو مجلس أمناء الجائزة، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وحرصنا على أن نطلع معاليه على الخطوات التي اتخذناها حتى الآن، في إطار استكمال مراحل النسخة الثانية من الجائزة، وقد تلقينا من فضيلته إشادة بالإجراءات والترتيبات التي اتخذناها، كما استمعنا إلى توجيهات ونصائح فضيلته، التي ستكون محل تقديرنا".