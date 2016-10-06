أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السديس يطلع على مستجدات جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد

Google+ Print

اطلع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على خطة عمل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وما تم إنجازه، استعداداً لإقامة الحفل الختامي للنسخة الثانية من الجائزة. جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ السديس في مكتبه بمكة المكرمة أمس الأول الدكتور إبراهيم النعيمي الأمين العام للجائزة، والدكتور صالح القوم أمين سر مجلس أمناء الجائزة. حيث قدم النعيمي عرضاً شاملاً لأبرز المستجدات التي مرت بها الجائزة، وآخر الاستعدادات للحفل الختامي للنسخة الثانية، والشخصيات العامة التي ستتم دعوتها لحضور الحفل.

وأوضح د.النعيمي أن "الشيخ عبدالرحمن السديس، بارك برنامج عمل الجائزة، وأشاد بالخطوات التي تم اتخاذها حتى اللحظة، وآلية اختيار المساجد الفائزة، والاستعداد للحفل الختامي". وقال: "الشيخ السديس ليس غريباً على جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، فهو عضو مجلس أمناء الجائزة، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، وحرصنا على أن نطلع معاليه على الخطوات التي اتخذناها حتى الآن، في إطار استكمال مراحل النسخة الثانية من الجائزة، وقد تلقينا من فضيلته إشادة بالإجراءات والترتيبات التي اتخذناها، كما استمعنا إلى توجيهات ونصائح فضيلته، التي ستكون محل تقديرنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية