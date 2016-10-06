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«التقنية» والمعهد الصناعي ينفذان برنامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين.. بالباحة

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«التقنية» والمعهد الصناعي ينفذان برنامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين.. بالباحة «التقنية» والمعهد الصناعي ينفذان برنامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين.. بالباحة

الطلاب أثناء أعمال الصيانة لأحد منازل المحتاجين

شاركت الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة بعدد من برامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين والفقراء بالتنسيق مع الجمعية الخيرية في محافظة العقيق.

وتحدث عميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي بالباحة مرعي القرني، عن أهمية هذه المشاركة في غرس ثقافة التطوع المهني المتخصص، معتبراً العمل المهني التطوعي المتخصص توظيفاً للطاقات التدريبية كل في مجال تخصصه، بغرض الارتقاء بالعمل التطوعي والنهوض به للمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية وتجسيد المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وقال: إنه وبمساهمة من الكلية والمعهد في اليوم الوطني تم تعميد فريق متخصص في مجال الكهرباء والتكييف بصيانة منازل فئة عزيزة على قلوبنا هم بحاجة إلى الوقوف بجانبهم ومساعدتهم في صيانة منازلهم واحتفاءً بهذه الذكرى تحت شعار "هويتي وطني" تم تنفيذ البرنامج ولمدة يومين متتاليين.

من جهته أوضح مدير العلاقات العامة بالكلية والمعهد عبدالله دخيخ بأن هذه البرامج تأتي ضمن أنشطة وفعاليات وبرامج الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة للاحتفاء باليوم الوطني 86 للمملكة.

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