ننشر الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة ذوى الاحتياجات الخاصة بالصعيد

حصل "اليوم السابع" على المستندات المطلوبة الخاصة بالحصول على سيارة مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الصعيد ومواعيد لجان الكشف الطبى، وذلك عقب افتتاح اللجنة الطبية للكشف على "ذوى الاحتياجات الخاصة" طالبى الحصول على سيارة مجهزة بمقر المجلس الطبى العام بسوهاج، والذى يعتبر أول مجلس طبى للمعاقين فى الصعيد لخدمة حوالى 3 ملايين من ذوى الإعاقة بمحافظات بنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد والأقصر وقنا والبحر الأحمر وأسوان.

وتأتى الأوراق المطلوبة فى هذا الشأن: بطاقة الرقم القومى سارية "للاطلاع "وصور ضوئية منها.

- 4 صور شخصية حديثة.

- أصل المؤهل الدراسى فى حالة عدم وجود مهنة فى البطاقة تدل على المؤهل وصورة منها.

- أصل شهادة فك الحظر فى حالة سابقة الحصول على سيارة مجهزة وصورة منها.

أما الرسوم المقررة للكشف فهى 650 جنيها، ورسوم الكشف العادى 200 جنيه، والرسوم شاملة كشف الرمد والعظام وأنه يتم معرفة النتيجة بالدخول على الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة" "www.smcegy.comبعد عشرة أيام من إجراء الكشف الطبى وإدخال رقم المرور الخاص بكل حالة.

مواعيد لجان الكشف أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ماعدا الإجازات الرسمية وتتكون لجنة الكشف الطبى من استشارى عظام وتأهيل واستشارى مخ وأعصاب وضابط من إدارة المرور ومهندس فنى من إدارة المرور وطبيب من المجلس الطبى العام وطبيب رمد.