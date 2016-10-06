أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"بريد دمياط": لأول مرة تطبيق نظام التكويد لسهولة تتبع الخطابات

Google+ Print
"بريد دمياط": لأول مرة تطبيق نظام التكويد لسهولة تتبع الخطابات "بريد دمياط": لأول مرة تطبيق نظام التكويد لسهولة تتبع الخطابات

>دمياط-معتز الشربينى

قال محمد العدوى مدير عام منطقة بريد دمياط لـ"اليوم السابع" إن منطقة البريد بدأت فى تطبيق نظام التكويد بالباركود على جميع الخطابات الصادرة والواردة من وإلى محافظة دمياط، حيث تم إيقاف التعامل بنظام الأرقام المسلسلة القديم وتم استبداله بلصائق الباركود على جميع الخطابات، ما يسهل نظام تتبع الخطابات عن طريق العميل لمعرفة أين وصل خطابه، وذلك من خلال نظام ميكنة المواد البريدية الذى وضعته الهيئة القومية للبريد لتحقق سهولة فى تتبع الخطابات والطرود التى يتم إرسالها عن طريق البريد.

وأضاف أن منطقة بريد دمياط بدأت فى تسليم بطاقات المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعى، وذلك بعد قيام الهيئة القومية للبريد بميكنة معاشات الضمان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، فى إطار حرص الدولة على ميكنة جميع المعاشات والمرتبات والاستغناء عن النظام اليدوى للصرف.

وقال محمد إسماعيل مسئول الدعم الفنى ببريد دمياط، إنه يتم الآن تنشيط بطاقات الصرف الخاصة بمعاشات الضمان الاجتماعى عن طريق ماكينات الدفع (p.o.s) points of sale المنتشرة بجميع مكاتب البريد بالمحافظة وتسليمها لأصحابها تمهيدا لبدء الصرف.

وجارى تطوير المبنى الرئيسى للبريد بدمياط ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير خلال الشهر الحالى تمهيدا لافتتاحه خلال الشهر المقبل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365