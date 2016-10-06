"بريد دمياط": لأول مرة تطبيق نظام التكويد لسهولة تتبع الخطابات

قال محمد العدوى مدير عام منطقة بريد دمياط لـ"اليوم السابع" إن منطقة البريد بدأت فى تطبيق نظام التكويد بالباركود على جميع الخطابات الصادرة والواردة من وإلى محافظة دمياط، حيث تم إيقاف التعامل بنظام الأرقام المسلسلة القديم وتم استبداله بلصائق الباركود على جميع الخطابات، ما يسهل نظام تتبع الخطابات عن طريق العميل لمعرفة أين وصل خطابه، وذلك من خلال نظام ميكنة المواد البريدية الذى وضعته الهيئة القومية للبريد لتحقق سهولة فى تتبع الخطابات والطرود التى يتم إرسالها عن طريق البريد.

وأضاف أن منطقة بريد دمياط بدأت فى تسليم بطاقات المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعى، وذلك بعد قيام الهيئة القومية للبريد بميكنة معاشات الضمان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، فى إطار حرص الدولة على ميكنة جميع المعاشات والمرتبات والاستغناء عن النظام اليدوى للصرف.

وقال محمد إسماعيل مسئول الدعم الفنى ببريد دمياط، إنه يتم الآن تنشيط بطاقات الصرف الخاصة بمعاشات الضمان الاجتماعى عن طريق ماكينات الدفع (p.o.s) points of sale المنتشرة بجميع مكاتب البريد بالمحافظة وتسليمها لأصحابها تمهيدا لبدء الصرف.

وجارى تطوير المبنى الرئيسى للبريد بدمياط ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير خلال الشهر الحالى تمهيدا لافتتاحه خلال الشهر المقبل.