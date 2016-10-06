برج الأسد حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى ..

انفراجة فى القريب العاجل بعد فترة طويلة كان سوء الحظ هو حليفك الوحيد، عليك كذلك أن تسعى لبذل الكثير من الجهد لإثبات جدارتك على المنصب الذى تشغله الآن.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب أفضل بكثير من قبل، كل ما عليك أن تسعى لأن تكسر حاجز الروتين والملل الذى يسيطر على العلاقة ويجعلها روتينية.

على الصعيد الصحى..

السهر لساعات متأخرة قد يكون سبب فى شعورك بالإرهاق والتعب الشديد فى القريب العاجل، كما أن هذا سيفقدك التوازن ويعرضك للسمنة الزائدة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأوضاع العائلية ستحدث بها بعض الأزمات بسبب شخص قريب منك، عليك أن تتدارك هذه الأمور وتحاول علاجها بكل الطرق الممكنة حتى لا يتفاقم الوضع.