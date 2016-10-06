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برج الثور حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

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برج الثور حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

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برج الثور على الصعيد المهنى ..

علاقتك بمديرك فى العمل جيدة، وهو ما سيجعلك تحصل على ترقية مستحقة خلال الأيام المقبلة.

 

برج الثور على الصعيد العاطفى..

من الممكن أن تكون الفترة الماضية كانت أوضاعك العاطفية غير مستقرة بعض الشئ ولكن عليك أن تتأكد أن الأفضل قادم وستشعر باستقرار كبير فى هذا الجانب

 

على الصعيد الصحى..

قلة عدد ساعات النوم أمر غير جيد لصحتك ومن الممكن أن يكون له تأثير سئ على صحتك، كما أنه يجب أن تعمل على تناول طعام صحى وتمارس التمارين بانتظام

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

كل الأمور التى كانت تزعجك فى الماضى الآن ستصبح أفضل، كما أن هناك فرصة كبيرة لحل كل الأزمات المتعلقة بوضعك فى العمل أو حتى علاقتك بالأصدقاء.


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مصر 365

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