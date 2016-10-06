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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

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على الصعيد المهني:

تتفتح أمامك فرصًا جديدة ومثيرة وتحتاج منك أن تتخذ خطوة إيجابية نحو شيء يعتبر مجهولاً بالنسبة لك وأن تغادر منطقة راحتك هذه المرة وتعيد تنشيط حياتك المهنية، ستحتاج أيضًا إلى أن تقلل من شعورك بالتوتر بسبب مكان عملك.

 

على الصعيد العاطفي:

من المحتمل أن تلتقى شخصًا مبهرًا ويصبح شخص قريب جدًا لك ولكن لا تجعل انبهارك هذا يقودك إلى أن تقفز بالعلاقة لمرحلة متطورة ومتسرعة دون أن تدرس الموضوع بشكل جيد وكافِ.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

عليك ان تكون أكثر مرونة وتتجنب التوتر قدر الإمكان لأن هذا يؤثر سلبًا على حالتك الصحية ويجعلك تخسر الكثير من طاقتك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تتمتع بالكثير من الطاقة والحيوية هذه الأيام مما يساعدك على تعويض خسارتك السابقة وتتدارك التراجع فى حياتك الشخصية والمهنية فى الأيام الماضية.


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مصر 365

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