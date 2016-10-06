أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - غادة عادل ... بعد حريق المسرح قوانين مورفي ساعدتني في تخطي المشاكل -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تع اشرب شاي - شوف إيه اللي حصل في المسرح لما عرفوا إن ضيف الحلقة حميد الشاعري " حلال عليك " -
محافظ الإسكندرية: بدء بناء 10 آلاف وحدة سكنية لـ"الأسر المحتاجة" -
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«فلّة شمعة منورة» و«فوتكوا بعافية».. 10 مذيعين «ليهم لزمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحوت حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

Google+ Print
برج الحوت حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016 برج الحوت حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

>

على الصعيد المهنى

تهتم اليوم بالتخطيط لبعض النفقات ربما تجاهلتها لوقت طويل، يمكنك مراجعة قائمة مدخراتك اليوم فتستمع إلى أخبار كنت بحاجة إلى تحقيقها.

 

على الصعيد العاطفى

كنت عرضة لكثير من الصدمات العاطفية أنت الآن بحاجة لإعادة تقييم مشاعرك قبل اتخاذ أى قرار نتيجة تفاقم العاطفة بها.

 

على الصعيد الصحى

من المرجح أن تستقر الأمور اليوم، فسوف تكون أكثر تعقلاً فى تصرفاتك اليوم.

 

توقعات علماء الأبراج

أنت متألق اليوم، فالنجوم تنبأت لك بوظيفة هامة، وتحتاج إلى قرب شخص عزيز عليك اليوم، ولا تقرض الأموال اليوم حتى لا تخسرها، ولا ينبغى أن يكون هناك أى مشاكل مع صحتك .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى