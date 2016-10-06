برج الحمل حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

تعانى بعض المشكلات فى اقناع زملائك فى مكان عملك ورؤساءك بآرائك اليوم وتواجه الكثير من المشكلات بسبب الخلاف فى الرأى لذا تحتاج للاحتفاظ بهدوئك اليوم وتتجنب كل المواجهات المحتملة والحد من مستوى توترك.

على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى للانتقال بعلاقتك العاطفية إلى مستوى متقدم أكثر سواء كان ذلك بالمعنى الإيجابى أو بالسلبى كأن تنهى العلاقة التى ترددت كثيرًا فى إنهائها.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

قد تشعر بالاكتئاب بدون أى سبب اليوم وتواجه صعوبة فى الحفاظ على مزاجك المرح فلا تحاول أن تجبر نفسك على الاندماج مع الآخرين ولكن تجنب الأنشطة الجماعية وحاول ان تقضى بعض الوقت فى الاسترخاء وحيدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

شخص عزيز على قلبك يواجه بعض الصعوبات ويحتاج لمساندتك حتى ولو بمجرد الاستماع إليه وهناك احتمالات كبيرة بأن تجنبه بمساندتك الشعور باليأس والإحباط ولكن تذكر أنه من المهم جدًا أن تقدم له الدعم دون انتقاد.