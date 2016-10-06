برج الدلو حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

بعض الأزمات التى عانيت منها فى مؤخرا فى عملك هى الآن فى طريقها للحل، الوقت قد حان للجلوس مع نفسك والتخطيط لما ترغب فى القيام به الأيام المقبلة، من الأفضل أن تضع لنفسك بعض المبادئ التى يمكن أن تسير عليها لفترة طويلة من الوقت.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

الطقس السئ أثر على جهازك التنفسى، نتيجة إهمالك الأيام الماضية لصحتك ستضطر لإجراء عملية فى الأيام المقبلة، لكن لا يوجد أسباب تدعوك للقلق فهى عملية بسيطة لا يتطلب الأمر بعدها أكثر من الانتباه لصحتك وأطعمتك، السير على نظام غذائى فى الوقت الراهن سيجعلك ذات صحة أفضل.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

علاقة حب جديدة بدأت تظهر فى حياتك من صديق قريب لديك، كان يمكنك أن تتخلى عن بعض الأفكار التى كانت تربطك بالماضى، لكنك لم ترغب فى قطع العلاقات القديمة بشريكك القديم، لذا إذا كنت ترغب فى البدأ فى علاقة حب جديدة الأيام المقبلة فعليك أن تنتبه إلى تحديد ما تريده بالفعل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الوقت مناسب لممارسة الرياضات الخفيفة والسفر إلى أماكن بها بحار، لا تحاول الجلوس طويلا فى المنزل دون الاستفادة من الوقت بأى شئ، أنت تحتاج إلى تحسين نفسيتك مما قد عانيته طوال الأيام الماضية، لذا لا تستسلم وتجلس فى المنزل وحيدًا.