برج السرطان حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى..

تعرضت فى الفترة الأخيرة لكثير من الضغوط فى العمل مما أثر عليك بشكل سئ، ولكن الأمور فى طريقها إلى التحسن وهناك خبر جيد فى طريقه إليك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى..

الأنانية ستكون سبب فى هدم علاقتك العاطفية بالحبيب، لا يجب أن تنساق خلف هذه الأفكار التى طالما تزعج شريك الحياة، وأبحث عن طريقة للتواصل معه دون أن ينشب بينكما خلاف جديد

على الصعيد الصحى..

اللياقة البدنية أمر ليس اختيارى، فالحياة الصحية هى الأفضل لك فى كل الأحوال، كما أنه من الضرورى أن تفقد الوزن الزائد الذى قد يصيبك بأى مرض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة أن هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك على كافة الأصعدة، وأن هناك ارتباط رسمى خلال الأشهر المقبلة قبل نهاية العام.