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برج العذراء حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

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على الصعيد المهني:

الانحرافات فى مكان مكان عملك تنعكس سلبًا عليك وتؤثر على إنتاجيتك مما يجعلك تفكر بشكل جدى للرحيل والابتعاد عن المكان ولكنك بحاجة إلى إعادة التفكير فى الموضوع من جديد وتفكر كيف تواصل مسيرتك فى مكان عملك دون أن تتأثر بالمحيطين بك.

 

على الصعيد العاطفي:

تتمتع بمزية مهمة جدًا فى علاقتك العاطفية وهى المرونة الشديدة مع الحبيب مما يجعلك شريكًا مثاليًا بالنسبة له وتنال إعجابه بشدة ولكنك تنزعج لأنك لا تجد فى المقابل مرونة مشابهة.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

قوتك الداخلية تجعلك قادرًا على أن ترى الجوانب الإيجابية من كل شيء حتى الحالة الصحية التى تعانيها تبحث دائمًا عن الجانب المشرق لها وهذا إيجابى جدًا ويجعلك تتحسن بسرعة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

لديك الكثير من الحماس لتغيير الأياء من حولك ولكنك فى حاجة إلى فترة من التفكير الهادئ لتقرر هل أنت بحاجة إلى التغيير من الأساس أم لا ولا تسمح لشخص آخر بأن يؤثر على قرارك هذا.


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