برج العقرب حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

لمواليد برج العقرب انت تدير حياتك المهنية بشكل ممتاز ، فتفانيك فى العمل يجعلك دائما محط للإشادة من قبل مديريك وزملائك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى تسرب اليه الجمود والتوتر منذ فترة طويلة ، حاول ان تعيد الحياة لهذه العلاقة وإرضاء الشريك اذا مازلت تشعر تجاهه بالحب .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب حاول ان تحافظ على صحتك هذه الفترة ، فمازلت تهملها بنسبة كبيرة ، فأنت عرضة لحساسية العين وذلك بسبب جلوسك لفترات طويلة امام الكومبيوتر أو الـ ipad .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان عليك ان تعيد الكثير من حسباتك وذلك لكى لا تخسر ابعض المقربين اليك ، ضع فى الاعتبار ان التعامل بالحكمة يحل الكثير من المشاكل .