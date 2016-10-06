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برج العقرب حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

لمواليد برج العقرب انت تدير حياتك المهنية بشكل ممتاز ، فتفانيك فى العمل يجعلك دائما محط للإشادة من قبل مديريك وزملائك .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى تسرب اليه الجمود والتوتر منذ فترة طويلة ، حاول ان تعيد الحياة لهذه العلاقة وإرضاء الشريك اذا مازلت تشعر تجاهه بالحب .

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب حاول ان تحافظ على صحتك هذه الفترة ، فمازلت تهملها بنسبة كبيرة ، فأنت عرضة لحساسية العين وذلك بسبب جلوسك لفترات طويلة امام الكومبيوتر أو الـ ipad .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان عليك ان تعيد الكثير من حسباتك وذلك لكى لا تخسر ابعض المقربين اليك ، ضع فى الاعتبار ان التعامل بالحكمة يحل الكثير من المشاكل .


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