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برج الميزان حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

> كتبت رانيا علوى

برج الميزان على الصعيد المهني:

تشعر بحالة عدم رضا و تقصير بالصعيد المهنى ، لمواليد برج الميزان عليك ان تتجنب الطاقة السلبية التى تحيطك و تعلم ان مجهودك واضح فى العمل .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى جيد ، فهو الوقت المناسب لتبوح لشريكك بكل مشاعرك تجاهه ، و هو الامر الذى يعمل على تقوية علاقتكما .

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان حالتك الصحية تحتاج للاهتمام ، فمن الممكن ان تصاب بأحدى الأمراض الجلدية نتيجة مشاركة الاخرين ادوات العناية بالبشرة و التجميل .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن افضل شيء يبعد عنك تشتت الافكار هو ان تضع جدول لأعمالك حتى تصبح أكثر تمكننا من تنفيذ المهام .


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