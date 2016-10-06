برج الميزان حظك اليوم الخميس 6 أكتوبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

تشعر بحالة عدم رضا و تقصير بالصعيد المهنى ، لمواليد برج الميزان عليك ان تتجنب الطاقة السلبية التى تحيطك و تعلم ان مجهودك واضح فى العمل .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى جيد ، فهو الوقت المناسب لتبوح لشريكك بكل مشاعرك تجاهه ، و هو الامر الذى يعمل على تقوية علاقتكما .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان حالتك الصحية تحتاج للاهتمام ، فمن الممكن ان تصاب بأحدى الأمراض الجلدية نتيجة مشاركة الاخرين ادوات العناية بالبشرة و التجميل .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن افضل شيء يبعد عنك تشتت الافكار هو ان تضع جدول لأعمالك حتى تصبح أكثر تمكننا من تنفيذ المهام .