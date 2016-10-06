الخدمة المدنية تعتمد مراكز التدريب بهيئة الأرصاد وحماية البيئة

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية مراكز التدريب في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في مجالي الارصاد وحماية البيئة، وستكون الفئة المستهدفة للبرامج التدريبة العاملين في مجالي الأرصاد والبيئة في جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد مدير عام التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة م. محمد بن إبراهيم الشريف، أن هذا الاعتماد للمراكز التدريبية سوف يحفز الموظفين في الجهات الحكومية بالانضمام للبرامج التدريبية، ليتحقق نشر وتطوير المفاهيم البيئية والأرصادية للجهات الحكومية وقطاع الاعمال والمجتمع للحفاظ على البيئة وحمايتها.

وأشار إلى أن الهيئة تشغل أربعة مراكز دولية ويرتبط بهذه المراكز مرافق إرصاد تنضوي تحت مسؤولية الهيئة، وتشمل مسؤولية الهيئة، تدريب موظفي هذه المرافق في الدول الإقليمية على نشاطات المركز الذي يتبعونه من المراكز الأربعة، وحصول الهيئة على هذا الاعتماد من وزارة الخدمة المدنية يعزز موقف الهيئة في المؤتمرات الدولية ولدى المنظمات المختصة عن ادارتها للمراكز الدولية والإقليمية المسندة لها ضمن اختصاصات الهيئة في الارصاد وحماية البيئة.

يذكر أن الهيئة ستقيم برنامجاً تدريبياً عن معلومات الأرصاد للملاحة الجوية بالتنسيق مع مركز الملاحة الجوية في فيينا بالنمسا، بعد شهرين وسيحضره متدربون من دول الخليج واليمن التابعون لمسؤولية الهيئة، وستقام برامج تدريبية عن إجراءات التفتيش البيئي فنياً وإدارياً، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحد من اخطار الكوارث، ودورة تكلفة التدهور البيئي، ودورة طرق الرصد الإشعاعي، ودورة عن التلوث البحري بالزيت، وكذلك دورة متقدمة في الرصد الجوي وأساليب جودة المعلومات المناخية.