الألم العصبى.. أشهر أمراض المخ والأعصاب المنتشرة بين مرضى السكر

نشعر بألم غير مفسر فى أعصاب الجسم، وهو أحد أمراض المخ والأعصاب غير المنتشرة، ويظن الغالبية أن الألم يحدث نتيجة شىء ما حديث، ولكن الألم العصبى يظهر بعد زمن طويل من تضرر الأعصاب، وهو ما يجعل ألمه قاسيا ومزمنا فى كثير من الأحيان.

تشخيص الألم العصبى

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" أسباب الألم العصبى والمرضى الأكثر عرضة له، حيث أكد أطباء المخ والأعصاب عدم وجود فحوصات محددة يمكن عن طريقها تشخيص حالات الألم الناتجة من مصدر عصبى، ويجب الأخذ فى الحسبان مدة استمرار الألم والعوامل التى تزيد أو تخفف من حدة الألم للتوصل للتشخيص الصحيح.

أمراض يصاحبها الإصابة بالألم العصبى

وهناك مجموعة من الأمراض تؤدى إلى الإصابة بالألم العصبى كأحد أمراض المخ والأعصاب وتصبح جزءا من أعراضها ويكونوا أكثر عرضه لها، ومنها:

1. مرضى السكر

خاصة المرضى الذين لا يحافظون على نسبة السكر المناسبة فى الدم، يحدث لديهم اضطرابات عصبية خاصة فى اليدين والقدمين، بسبب عدم وصول الدم لكل الأطراف بما يكفى.

2. الجدرى المائى

يظهر مرض الجدرى المائى فى صورة بثور على الجلد مصحوبة بألم وحرقان، وبعد الشفاء منه تستمر مضاعفاته وهى الشعور بألم فى الأعصاب لفترة طويلة. ويشير الباحثون إلى أن علاج الألم العصبى يختلف عن باقى أمراض المخ والأعصاب، حيث يتم التعامل معه وفقا للمرض المصاحب له ووفقا لكل حالة على حدة، وفى أغلب الحالات يتم استخدام المسكنات لتخفيف الألم عن المرضى.