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مصادر بالنقل:حركة تغييرات واسعة بين قيادات الشركات والهيئات خلال أيام

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مصادر بالنقل:حركة تغييرات واسعة بين قيادات الشركات والهيئات خلال أيام مصادر بالنقل:حركة تغييرات واسعة بين قيادات الشركات والهيئات خلال أيام

>كتب رضا حبيشى

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل، عن اعتزام الدكتور جلال سعيد وزير النقل إجراء حركة تغييرات واسعة بين قيادات الشركات والهيئات التابعة للوزارة، تشمل استبعاد بعض رؤساء الشركات وأعضاء مجالس إدارتها وقيادات بهيئات وتصعيد آخرين، خاصة ممن كان مستواهم وأداؤهم دون المستوى خلال الفترة الماضية.

 

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة بدأت فى مراجعة مجالس إدارة الشركات التابعة للوزارة والممد التى قضاها الأعضاء والعضويات الشاغرة بهذه المجالس، تمهيدًا لعقد جمعيات عمومية لها بشكل متتابع لإعادة تشكيلها، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من قيادات هذه الشركات تعدى سن المعاش منذ سنوات، وهناك بعض المسئولين يشغلون عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة.

 

وقالت المصادر، إن عددًا من قيادات السكة الحديد والنقل البحرى سيبلغ سن الـ60 عامًا هذا الشهر، بما يستلزمه ذلك من تعيين بديل عنهم، لافتة إلى أن تعيين آخرين بدلاً ممن تم إحالتهم للمعاش سيواكبه إجراء حركة تغييرات بين القيادات.

 

وأكدت المصادر، أنه متوقع مراجعة أيضًا ملف المستشارين ممن تجاوزوا سن الـ60 عامًا بالهيئات والشركات، بالأخص فى هيئة السكة الحديد والشركات التابعة لها وشركة مترو الأنفاق، مشيرة إلى أن هناك مستشارين متواجدين فى مواقعهم منذ سنوات بعد إحالتهم للمعاش من مناصبهم دون أن يقدموا شيئًا.

 


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