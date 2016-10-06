بالصور.. المرور يعيد تخطيط شوارع وميادين وسط البلد وكوبرى 6 أكتوبر

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى، مدير المرور تخطيط المحاور والميادين الرئيسية لإحداث أكبر قدر من سيولة الحركة وإعطائها مزيدا من الطابع الحضارى لتطوير الشوارع والطرق أمام حركة السيارات استعداد لإحياء احتفالات ذكرى السادس من أكتوبر.

وأعادت إدارة المرور خلال الفترة الماضية إعادة تخطيط وتطوير الشوارع والميادين المتواجدة بوسط البلد منها ميدان الأوبرا والتحرير وعابدين وشوارع طلعت حرب ومصطفى كامل ومحمد فريد وعدلى وشارع شريف ما ساهم فى تطوير تلك الطرق.

من جانبه أكد العقيد عماد حماد، مدير العلاقات العامة للمرور، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار استعدادات إدارة المرور لاستقبال احتفالات السادس من أكتوبر وحرصا من الإدارة على إحداث سيولة مرورية بالطرق بعد إعادة تخطيطها مرة آخرى.