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وزير الطيران: إحنا غلابة أوى وغير وزراء زمان.. وراتب القيادات يفوق راتبى

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وزير الطيران: إحنا غلابة أوى وغير وزراء زمان.. وراتب القيادات يفوق راتبى وزير الطيران: إحنا غلابة أوى وغير وزراء زمان.. وراتب القيادات يفوق راتبى

>كتب محسن البديوى

أكد شريف فتحى وزير الطيران المدنى، أنه يسعى لخدمة فى أى مكان، ولا يخشى خسارة منصبه، وتعود ألا يظل فى أى منصب أكثر من 3 سنوات، مستطردًا: "لو أى حد من القيادات الشباب بالوزارة اجتهد للوصول إلى منصبى سأدعمه".

 

 وقال الوزير، فى لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان  ببرنامج "ممكن" المذاع عبر فضائية "cbc": "أنا راجل بتاع إدارة واكتشفت مؤخرًا بالصدفة أنه لىَّ فى السياسة، وسأخدم بلدى فى أى مكان.. والوزراء اليوم غير الوزراء بتوع زمان.. إحنا ناس غلابة أوى وهدفنا الأساسى خدمة بلدنا، وبعض الوزراء سيتقاضون كثيراً من الأموال والامتيازات لو خرجوا من منصبهم، ولكننا فى هذا المكان محبةً وخدمة لوطننا"، مضيفاً: "رواتب جميع القيادات اللى عندى أكبر من راتبى، وراتبى أثناء عملى بمصر للطيران كان أكبر من راتبى فى الوزارة".


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