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تشوهات القدم وعدم الاتزان.. أهم علامات الإصابة بالضمور العضلى

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تشوهات القدم وعدم الاتزان.. أهم علامات الإصابة بالضمور العضلى تشوهات القدم وعدم الاتزان.. أهم علامات الإصابة بالضمور العضلى

>كتبت نهى طارق

الضمور العضلى هو اضطراب الأعصاب الطرفية الموروثة، وتقع الأعصاب المحيطة بالقرب من سطح الدماغ والحبل الشوكى، وهذه الأعصاب تربط الجهاز العصبى المركزى ببقية الجسم، وذلك وفقاً لما نشره موقع Health Line.

 

وتحدث أعراض الضمور العضلى الشطوى عادة فى مرحلة المراهقة، ولكنها يمكن أن تظهر فى وقت متأخر من منتصف مرحلة البلوغ. وتؤكد الدراسات أن هناك بعض الأعراض التى تؤكد إصابة الشخص بهذا الضمور ومنها:

·       ضعف عضلات الساق.

·       التعثر المتكرر.

·       صعوبة في المشى.

·       تشوهات القدم.

·       عدم الاتزان.

وينصح الأطباء فى كثير من الحالات الأشخاص المصابين بهذا الضمور بالخضوع إلى العلاج الطبيعى، من خلال بعض الامتدادات والتمارين الخفيفة التى تساعد على زيادة قوة العضلات ومنع ضمور.

وفى كثير من الأحيان الأشخاص المصابون بهذا الضمور يصابون بجفاف الجلد وتساقط الشعر فى المنطقة المصابة، وفى حالات نادرة يمكن أن يسبب الضمور ضعف الحواس تدريجيا وأحيانا ينتهى الأمر بالصمم.


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