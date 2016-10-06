أمير الرياض يرعى حفل تدشين الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل تدشين الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي (عشرة سنين #ومكملين)، وتطبيق "خطوة" للهواتف الذكية، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.

وقال الأمير فيصل بن بندر في كلمة له " أنا سعيد بهذا اليوم الذي أكون فيه في محفل إنساني واجتماعي وصحي، فنحن بخير مادام مجتمعاتنا تفكر بهذه الأمور وبهذا الشكل والجدية".

وأضاف سموه "أهنأ الوطن ببناته وأهنأ كل من يعمل معهن في هذا المجال، أرجو أن نوفق جميعاً في دعم هذه الجمعية التي تقوم بدور مشهود وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي ننظر إليها بالتقدير والاحترام والاعتزاز، فهم أفضل من يعمل في هذا المجال.

وفي ختام الكلمة قدّم سموه شكره للحميع متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي في كلمتها عن شكرها لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لحفل الجمعية في حملتها التوعوية بسرطان الثدي للسنة العاشرة، مبينة شراكات الجمعية مع القطاعين الحكومي والأهلي في سبيل الوصول لهدف الحملة.

بعدها شاهد سمو أمير منطقة الرياض والحضور فيلماً تعريفياً بالحملة، ثم كرّم سموه الأفراد والمنظمات الفاعلة في مجال التوعية بسرطان الثدي، والجهات الراعية للحفل.

.. ومكرماً الداعمين للحملة

.. ومدشناً تطبيق خطوة للهواتف الذكية