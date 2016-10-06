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متعب بن عبدالله يلتقي سفيري الأردن والصين

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متعب بن عبدالله يلتقي سفيري الأردن والصين متعب بن عبدالله يلتقي سفيري الأردن والصين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة أمس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة جمال حامد الشمايلة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث ودع سموه السفير الأردني بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري والقنصل الأردني عدي القرالة.

كما استقبل سمو الأمير متعب بن عبدالله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني والملحق العسكري الصيني العميد وانغ ون لونغ.

..ويلتقي السفير الصيني

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